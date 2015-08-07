CodeBaseSecciones
AnchoredMomentumCandle - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1110
Ranking:
(16)
Publicado:
Actualizado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Indicador AnchoredMomentum en forma de vela. Las velas se obtienen a partir del procesamiento con el algoritmo AnchoredMomentum de las series temporales de precio correspondientes. En muchas situaciones, para el análisis, este enfoque puede resultar más informativo.

Para que el asesor funcione correctamente, es imprescindible que el archivo compilado del indicador AnchoredMomentum.ex5 esté en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.

Fig. 1. Indicador AnchoredMomentumCandle

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/13094

