AnchoredMomentumCandle - indicador para MetaTrader 5
- 1110
Indicador AnchoredMomentum en forma de vela. Las velas se obtienen a partir del procesamiento con el algoritmo AnchoredMomentum de las series temporales de precio correspondientes. En muchas situaciones, para el análisis, este enfoque puede resultar más informativo.
Para que el asesor funcione correctamente, es imprescindible que el archivo compilado del indicador AnchoredMomentum.ex5 esté en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.
Fig. 1. Indicador AnchoredMomentumCandle
