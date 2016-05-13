CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Indikatoren

ytg_Change_Price_Percent - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
832
(19)
Der echte Autor:

Yuriy Tokman

Dieser Indikator zeigt Änderungen der Tagespreise in Porzenten für vier gewählte Instrumente. 

Dieser Indikator wurde erstmalig in MQL4 implementiert und veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 31.05.2009.  

Der Indikator verwendet die Klasse der Bibliothek GetFontName.mqh (sollte in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Include kopiert werden).  

Abb.1 Der ytg_Change_Price_Percent Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1304

