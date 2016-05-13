Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
ytg_Change_Price_Percent - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 832
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der echte Autor:
Yuriy Tokman
Dieser Indikator zeigt Änderungen der Tagespreise in Porzenten für vier gewählte Instrumente.
Dieser Indikator wurde erstmalig in MQL4 implementiert und veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 31.05.2009.
Der Indikator verwendet die Klasse der Bibliothek GetFontName.mqh (sollte in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Include kopiert werden).
Abb.1 Der ytg_Change_Price_Percent Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1304
Flat-Trend
Indikator um Trend und Seitwärtsbewegungen zu definieren.BullsBearsVolume
Der Indikator zeigt die dominante Kraft der Marktbewegung (Bullen-Bären) auf das Volumen