Der echte Autor:

Yuriy Tokman

Dieser Indikator zeigt Änderungen der Tagespreise in Porzenten für vier gewählte Instrumente.

Dieser Indikator wurde erstmalig in MQL4 implementiert und veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 31.05.2009.

Der Indikator verwendet die Klasse der Bibliothek GetFontName.mqh (sollte in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Include kopiert werden).

Abb.1 Der ytg_Change_Price_Percent Indikator