ytg_Change_Price_Percent - MetaTrader 5脚本

\MQL5\Include\
getfontname.mqh (5.13 KB) 预览
ytg_change_price_percent.mq5 (10.68 KB) 预览
实际作者:

Yuriy Tokman

本指标显示四种选择的货币对的日线价格变化百分比。 

此指标首次实现并且发表在 MQL4 mql4.com 的代码基地 31.05.2009.  

指标使用类库 GetFontName.mqh (应复制到客户端数据文件夹\MQL5\Include)。  

图例.1 ytg_Change_Price_Percent 指标

图例.1 ytg_Change_Price_Percent 指标 

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1304

