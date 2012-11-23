Смотри, как бесплатно скачать роботов
ytg_Change_Price_Percent - индикатор для MetaTrader 5
Реальный автор:
Yuriy Tokman
Этот индикатор отображает дневное изменение цены выраженное в процентах для четырёх, выбранных финансовых инструментов.
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 31.05.2009.
Индикатор использует класс библиотеки GetFontName.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include).
Рис.1 Индикатор ytg_Change_Price_Percent
