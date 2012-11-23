CodeBaseРазделы
Индикаторы

ytg_Change_Price_Percent - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
2914
(19)
Реальный автор:

Yuriy Tokman

Этот индикатор отображает дневное изменение цены выраженное в процентах для четырёх, выбранных финансовых инструментов. 

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com  31.05.2009.  

Индикатор использует класс  библиотеки GetFontName.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include).  

Рис.1 Индикатор ytg_Change_Price_Percent

