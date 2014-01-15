CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

VortexIndicator - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1177
Ranking:
(19)
Publicado:
Actualizado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Autor real:

Scratchman

Este es el indicador de tendencia del artículo "The Vortex Indicator" publicado en la revista "Technical Analysis of Stocks & Commodities" en enero de 2010.

Por favor, consulte ese artículo para leer la descripción detallada del indicador y su idea de trading correspondiente.

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y se publicó en el Code Base de mql4.com el 04-01-2010.   

Fig.1 El indicador VortexIndicator

Fig.1 El indicador VortexIndicator 

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1228

Exp_XRVI Exp_XRVI

Sistema de comercio utilizando el cruce del oscilador XRVI con su línea de señal.

Schnick [Herramienta de prueba del Soporte de la Máquina de Aprendizaje Vectorial (Support Vector Machine Learning Tool Tester)] Schnick [Herramienta de prueba del Soporte de la Máquina de Aprendizaje Vectorial (Support Vector Machine Learning Tool Tester)]

Este script intenta demostrar el poder de utilizar soporte de máquinas de vectores resolviendo problemas de estilo de clasificación.

ytg_Change_Price_Percent ytg_Change_Price_Percent

Este indicador muestra el cambio de precio del día en porcentaje para cuatro institutos financieros seleccionados

Flat-Trend Flat-Trend

Indicador para definir la tendencia y la plana.