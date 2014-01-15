Autor real:

Scratchman

Este es el indicador de tendencia del artículo "The Vortex Indicator" publicado en la revista "Technical Analysis of Stocks & Commodities" en enero de 2010.

Por favor, consulte ese artículo para leer la descripción detallada del indicador y su idea de trading correspondiente.

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y se publicó en el Code Base de mql4.com el 04-01-2010.

Fig.1 El indicador VortexIndicator