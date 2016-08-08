無料でロボットをダウンロードする方法を見る
ytg_Change_Price_Percent - MetaTrader 5のためのインディケータ
851
実際の著者：
Yuriy Tokman
この指標は、4つの選択された金融機関のための日の価格変動を百分率で表示します。
この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2009年5月31日に公開されました。
この指標はGetFontName.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。
図1 ytg_Change_Price_Percent指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1304
