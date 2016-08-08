コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

ytg_Change_Price_Percent - MetaTrader 5のためのインディケータ

実際の著者：

Yuriy Tokman

この指標は、4つの選択された金融機関のための日の価格変動を百分率で表示します。 

この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2009年5月31日に公開されました。  

この指標はGetFontName.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。  

図1 ytg_Change_Price_Percent指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1304

