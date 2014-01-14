CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

ytg_Change_Price_Percent - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1366
Avaliação:
(19)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor real:

Yuriy Tokman

Este indicador exibe a variação de preço em percentagem para quatro ativos financeiros selecionados. 

Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em mql4.com em 31.05.2009.  

Este indicador utiliza a biblioteca de classes GetFontName.mqh (deve ser copiada em terminal_data_folder\MQL5\Include).  

Fig.1 Indicador ytg_Change_Price_Percent

Fig.1 Indicador ytg_Change_Price_Percent 

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1304

Exp_XRVI Exp_XRVI

Sistema de negociação baseado no oscilador XRVI.

TANGO TANGO

Este indicador se baseia nos princípios do oscilador RSI utilizando a convergência e divergência.

Flat-Trend Flat-Trend

Indicador que define se o mercado está lateralizado ou com uma tendência definida.

BullsBearsVolume BullsBearsVolume

O indicador mostra a força dominante do movimento do mercado (touros-ursos) para o volume.