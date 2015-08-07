Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Rainbow - indicador para MetaTrader 5
Sesenta medias móviles con un periodo que cambia suavemente en un gráfico.
Parámetros de entrada del indicador:
input Smooth_Method XMA_Method=MODE_EMA; // Método de promediación input uint StartLength=2; // Primera profundidad de promediación input uint StartStep=2; // Paso inicial de cambio de promediación input uint EndStep=6; // Paso final de cambio de promediación input int XPhase=15; // Parámetro de promediación // para JJMA que cambie en los límites de -100 ... +100, influye en la calidad del proceso de paso // para VIDIA es el periodo CMO, para AMA es el periodo de la móvil lenta input Applied_price_ IPC=PRICE_QUARTER_;// Constante de precio input int Shift=0; // Desplazamiento del indicador en horizontal en barras input int PriceShift=0; // Desplazamiento del indicador en vertical en barras
El indicador usa las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh, sobre cuyo funcionamiento ya se publicó el artículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".
Fig. 1. Indicador Rainbow
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/13031
