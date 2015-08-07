CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

Rainbow - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1537
Ranking:
(19)
Publicado:
Actualizado:
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) ver
rainbow.mq5 (10.71 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Sesenta medias móviles con un periodo que cambia suavemente en un gráfico.

Parámetros de entrada del indicador:

input Smooth_Method XMA_Method=MODE_EMA; // Método de promediación
input uint StartLength=2; // Primera profundidad de promediación
input uint StartStep=2;   // Paso inicial de cambio de promediación
input uint EndStep=6;     // Paso final de cambio de promediación                                          
input int XPhase=15;      // Parámetro de promediación
                          // para JJMA que cambie en los límites de -100 ... +100, influye en la calidad del proceso de paso
                          // para VIDIA es el periodo CMO, para AMA es el periodo de la móvil lenta
input Applied_price_ IPC=PRICE_QUARTER_;// Constante de precio
input int Shift=0;      // Desplazamiento del indicador en horizontal en barras
input int PriceShift=0; // Desplazamiento del indicador en vertical en barras

El indicador usa las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh, sobre cuyo funcionamiento ya se publicó el artículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".

Fig. 1. Indicador Rainbow

Fig. 1. Indicador Rainbow

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/13031

Chande_Momentum_Oscillator_HTF Chande_Momentum_Oscillator_HTF

Indicador Chande Momentum Oscillator con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

ChandeQStick_HTF ChandeQStick_HTF

Indicador ChandeQStick con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

Rainbow_HTF Rainbow_HTF

Indicador Rainbow con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

ChandelExitSign ChandelExitSign

Indicador de señal de semáforo que emite señales al cambiar el color de la nube del indicador ChandelExit.