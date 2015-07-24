在单一图表上显示六十条周期梯度变化的移动均线。

指标输入参数:

input Smooth_Method XMA_Method= MODE_EMA ; input uint StartLength= 2 ; input uint StartStep= 2 ; input uint EndStep= 6 ; input int XPhase= 15 ; input Applied_price_ IPC=PRICE_QUARTER_; input int Shift= 0 ; input int PriceShift= 0 ;

指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 动态库中的类。类库的使用描述可参阅文章 "不使用额外的缓冲区，为中间计算进行系列价格的平均化"。

图例.1. 彩虹指标