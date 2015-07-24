代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
Rainbow - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
1839
(19)
在单一图表上显示六十条周期梯度变化的移动均线。

指标输入参数:

input Smooth_Method XMA_Method=MODE_EMA; // 平均方法
input uint StartLength=2; // 第一条平均深度
input uint StartStep=2;   // 起始平均变化步长
input uint EndStep=6;     // 最终平均变化步长
input int XPhase=15;      // 平均参数
                          // 对于 JJMA 它的变化范围在 -100 ... +100 且不影响过渡处理的品质;
                          // 对于 VIDIA 它是 CMO 周期, 对于 AMA 它是慢速平均周期
input Applied_price_ IPC=PRICE_QUARTER_;// 适用价格
input int Shift=0;      // 柱线为单位的指标水平偏移
input int PriceShift=0; // 点数为单位的垂直偏移

指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 动态库中的类。类库的使用描述可参阅文章 "不使用额外的缓冲区，为中间计算进行系列价格的平均化"

图例.1. 彩虹指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/13031

Chande_Momentum_Oscillator_HTF Chande_Momentum_Oscillator_HTF

此 Chande 动量振荡器指标在输入参数中有时间帧选项。

ChandeQStick_HTF ChandeQStick_HTF

此 ChandeQStick 指标在输入参数中有时间帧选项。

Rainbow_HTF Rainbow_HTF

此彩虹指标在输入参数中有时间帧选项。

ChandelExitSign ChandelExitSign

信号量指标，当 ChandelExit 指标的云改变其颜色时触发。