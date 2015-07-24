请观看如何免费下载自动交易
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
在单一图表上显示六十条周期梯度变化的移动均线。
指标输入参数:
input Smooth_Method XMA_Method=MODE_EMA; // 平均方法 input uint StartLength=2; // 第一条平均深度 input uint StartStep=2; // 起始平均变化步长 input uint EndStep=6; // 最终平均变化步长 input int XPhase=15; // 平均参数 // 对于 JJMA 它的变化范围在 -100 ... +100 且不影响过渡处理的品质; // 对于 VIDIA 它是 CMO 周期, 对于 AMA 它是慢速平均周期 input Applied_price_ IPC=PRICE_QUARTER_;// 适用价格 input int Shift=0; // 柱线为单位的指标水平偏移 input int PriceShift=0; // 点数为单位的垂直偏移
指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 动态库中的类。类库的使用描述可参阅文章 "不使用额外的缓冲区，为中间计算进行系列价格的平均化"。
图例.1. 彩虹指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/13031
