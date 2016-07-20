CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Rainbow - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) ansehen
rainbow.mq5 (10.71 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
Sechzig gleitende Durchschnitte mit sich allmählich ändernden Periodenlängen auf einem einzigen Diagramm.

Des Indikators Eingabe-Parameter:

input Smooth_Method XMA_Method=MODE_EMA; // Glättungsverfahren
input uint StartLength=2; // Erste Glättungslänge
input uint StartStep=2;   // Anfangslänge der Glättungslängen
input uint EndStep=6;     // Letzte Stufe der Glättungslängen                                         
input int XPhase=15;      // Glättungsparameter
                                              // für JJMA variiert er zw. -100...+100, bestimmt die Qualität des transienten Vorganges;
                                              // für VIDIA ist die CMO-Periodenanzahl, für AMA der langsame, gleitende Durchschnitt
input Applied_price_ IPC=PRICE_QUARTER_;// Kalkulationspreis
input int Shift=0;      // Horizontaler Versatz des Indikators in Bars
input int PriceShift=0; // Vertikaler Versatz in Points

Der Indikator verwendet die Klassen der SmoothAlgorithms.mqh-Bibliothek. Die Arbeit mit diesen Klassen wird ausführlich im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer" beschrieben.

Abb.1. Der Rainbow Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/13031

