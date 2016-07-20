und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Rainbow - Indikator für den MetaTrader 5
Sechzig gleitende Durchschnitte mit sich allmählich ändernden Periodenlängen auf einem einzigen Diagramm.
Des Indikators Eingabe-Parameter:
input Smooth_Method XMA_Method=MODE_EMA; // Glättungsverfahren input uint StartLength=2; // Erste Glättungslänge input uint StartStep=2; // Anfangslänge der Glättungslängen input uint EndStep=6; // Letzte Stufe der Glättungslängen input int XPhase=15; // Glättungsparameter // für JJMA variiert er zw. -100...+100, bestimmt die Qualität des transienten Vorganges; // für VIDIA ist die CMO-Periodenanzahl, für AMA der langsame, gleitende Durchschnitt input Applied_price_ IPC=PRICE_QUARTER_;// Kalkulationspreis input int Shift=0; // Horizontaler Versatz des Indikators in Bars input int PriceShift=0; // Vertikaler Versatz in Points
Der Indikator verwendet die Klassen der SmoothAlgorithms.mqh-Bibliothek. Die Arbeit mit diesen Klassen wird ausführlich im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer" beschrieben.
Abb.1. Der Rainbow Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/13031
