ChandeQStick_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
776
Ranking:
(14)
Publicado:
Actualizado:
chandeqstick.mq5 (6.98 KB) ver
chandeqstick_htf.mq5 (8.15 KB) ver
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) ver
Indicador ChandeQStick con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)

Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators debe existir el indicador ChandeQStick.mq5.

Fig. 1. Indicador ChandeQStick_HTF

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/13029

