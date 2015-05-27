Смотри, как бесплатно скачать роботов
Rainbow - индикатор для MetaTrader 5
Шестьдесят скользящих средних с плавно меняющимся периодом на одном графике.
Входные параметры индикатора:
input Smooth_Method XMA_Method=MODE_EMA; // Метод усреднения input uint StartLength=2; // Первая глубина усреднения input uint StartStep=2; // Стартовый шаг изменения усреднения input uint EndStep=6; // Финишный шаг изменения усреднения input int XPhase=15; // Параметр усреднения // для JJMA изменяющийся в пределах -100 ... +100, влияет на качество переходного процесса // для VIDIA это период CMO, для AMA это период медленной скользящей input Applied_price_ IPC=PRICE_QUARTER_;// Ценовая константа input int Shift=0; // Сдвиг индикатора по горизонтали в барах input int PriceShift=0; // Сдвиг индикатора по вертикали в пунктах
Индикатор использует классы из библиотеки SmoothAlgorithms.mqh, подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Рис.1. Индикатор Rainbow
