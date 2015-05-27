CodeBaseРазделы
Индикаторы

Rainbow - индикатор для MetaTrader 5

Шестьдесят скользящих средних с плавно меняющимся периодом на одном графике.

Входные параметры индикатора:

input Smooth_Method XMA_Method=MODE_EMA; // Метод усреднения
input uint StartLength=2; // Первая глубина усреднения
input uint StartStep=2;   // Стартовый шаг изменения усреднения 
input uint EndStep=6;     // Финишный шаг изменения усреднения                                         
input int XPhase=15;      // Параметр усреднения
                          // для JJMA изменяющийся в пределах -100 ... +100, влияет на качество переходного процесса
                          // для VIDIA это период CMO, для AMA это период медленной скользящей
input Applied_price_ IPC=PRICE_QUARTER_;// Ценовая константа
input int Shift=0;      // Сдвиг индикатора по горизонтали в барах
input int PriceShift=0; // Сдвиг индикатора по вертикали в пунктах

Индикатор использует классы из библиотеки SmoothAlgorithms.mqh, подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Рис.1. Индикатор Rainbow

Рис.1. Индикатор Rainbow

