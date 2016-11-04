無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
虹 - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 1075
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
1つのチャート上で徐々に期間を変更する60の移動平均線
指標の入力パラメータ：
input Smooth_Method XMA_Method=MODE_EMA; // 平均化手法 input uint StartLength=2; // 1番目の平均化の深さ input uint StartStep=2; // 変更平均化の開始点 input uint EndStep=6; // 変更平均化の最終点 input int XPhase=15; // 平均化パラメータ //---- JJMAでは -100 ^ +100 の範囲で移行プロセスの質に影響を与える //---- VIDIAではCMOの期間、AMAでは低速移動平均の期間である input Applied_price_ IPC=PRICE_QUARTER_;// 価格定数 input int Shift=0; // バー単位での指標の横シフト input int PriceShift=0; // ポイント単位での指標の縦シフト
この指標はSmoothAlgorithms.mqhライブラリのクラスを使います。このクラスの操作の詳細は「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加的なバッファを使用しない中間計算での価格のシリーズ平均化）」稿で説明されています。
図1 虹指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/13031
Chande_Momentum_Oscillator_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含む Chandeモメンタムオシレータ指標ChandeQStick_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むChandeQStick指標
Rainbow_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含む虹指標ChandelExitSign
ChandelExit指標の雲が色を変えるときにトリガされるセマフォシグナル指標