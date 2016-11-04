コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

虹 - MetaTrader 5のためのインディケータ

1つのチャート上で徐々に期間を変更する60の移動平均線

指標の入力パラメータ：

input Smooth_Method XMA_Method=MODE_EMA; // 平均化手法
input uint StartLength=2; // 1番目の平均化の深さ
input uint StartStep=2;   // 変更平均化の開始点
input uint EndStep=6;     // 変更平均化の最終点
input int XPhase=15;      // 平均化パラメータ
                          //---- JJMAでは -100 ^ +100 の範囲で移行プロセスの質に影響を与える
                          //---- VIDIAではCMOの期間、AMAでは低速移動平均の期間である
input Applied_price_ IPC=PRICE_QUARTER_;// 価格定数
input int Shift=0;      // バー単位での指標の横シフト
input int PriceShift=0; // ポイント単位での指標の縦シフト

この指標はSmoothAlgorithms.mqhライブラリのクラスを使います。このクラスの操作の詳細は「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加的なバッファを使用しない中間計算での価格のシリーズ平均化）」稿で説明されています。

図1　虹指標

図1　虹指標

