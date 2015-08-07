CodeBaseSecciones
Indicador Chande Momentum Oscillator con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)

Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators debe existir el indicador Chande_Momentum_Oscillator.mq5.

Fig. 1. Indicador Chande Momentum Oscillator_HTF

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/13030

