CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

Rainbow_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
823
Ranking:
(14)
Publicado:
Actualizado:
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) ver
rainbow.mq5 (10.71 KB) ver
rainbow_htf.mq5 (13.9 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Indicador Rainbow con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)

Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators debe existir el indicador Rainbow.mq5.

Fig. 1. Indicador Rainbow_HTF

Fig. 1. Indicador Rainbow_HTF

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/13032

Rainbow Rainbow

Sesenta medias móviles con un periodo que cambia suavemente en un gráfico.

Chande_Momentum_Oscillator_HTF Chande_Momentum_Oscillator_HTF

Indicador Chande Momentum Oscillator con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

ChandelExitSign ChandelExitSign

Indicador de señal de semáforo que emite señales al cambiar el color de la nube del indicador ChandelExit.

ChandelExit_HTF_Signal ChandelExit_HTF_Signal

El indicador ChandelExit_HTF_Signal muestra la dirección de la tendencia o la señal para las operaciones del indicador ChandelExitSign.