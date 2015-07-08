CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

Rainbow - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
2137
Avaliação:
(19)
Publicado:
Atualizado:
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) visualização
rainbow.mq5 (10.71 KB) visualização
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Sessenta Médias Móveis com o período mudando gradualmente em um único gráfico.

Parâmetros de entrada do indicador:

input Smooth_Method XMA_Method=MODE_EMA; // Método de média
input uint StartLength=2; // Primeira profundidade de média
input uint StartStep=2;   // Passo de início da mudança da média
input uint EndStep=6;     // Etapa final da mudança média                                         
input int XPhase=15;      // Parâmetro da média
                          // Para JJMA, ele varia dentro do intervalo de -100 ... +100 e influencia na qualidade do processo transiente;
                          // Para VIDIA ele é um período CMO, para AMA ele é um período da médio lenta
input Applied_price_ IPC=PRICE_QUARTER_;// Constante do preço
input int Shift=0;      // Deslocamento horizontal do indicador em barras
input int PriceShift=0; // Deslocamento vertical do indicador em pontos

O indicador usa as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh. O funcionamento dessas classes foi descrito em detalhes no artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

Fig.1. O indicador Rainbow

Fig.1. O indicador Rainbow

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13031

Chande_Momentum_Oscillator_HTF Chande_Momentum_Oscillator_HTF

O indicador Chande Momentum Oscillator com a opção de seleção do período disponível nos parâmetros de entrada.

ChandeQStick_HTF ChandeQStick_HTF

O indicador ChandeQStick com a opção de seleção do período disponível nos parâmetros de entrada.

Rainbow_HTF Rainbow_HTF

O indicador Rainbow com a opção de seleção do período disponível nos parâmetros de entrada.

ChandelExitSign ChandelExitSign

O indicador de sinal de semáforo que dispara quando o indicador de nuvem ChandelExit muda de cor.