Sessenta Médias Móveis com o período mudando gradualmente em um único gráfico.
Parâmetros de entrada do indicador:
input Smooth_Method XMA_Method=MODE_EMA; // Método de média input uint StartLength=2; // Primeira profundidade de média input uint StartStep=2; // Passo de início da mudança da média input uint EndStep=6; // Etapa final da mudança média input int XPhase=15; // Parâmetro da média // Para JJMA, ele varia dentro do intervalo de -100 ... +100 e influencia na qualidade do processo transiente; // Para VIDIA ele é um período CMO, para AMA ele é um período da médio lenta input Applied_price_ IPC=PRICE_QUARTER_;// Constante do preço input int Shift=0; // Deslocamento horizontal do indicador em barras input int PriceShift=0; // Deslocamento vertical do indicador em pontos
O indicador usa as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh. O funcionamento dessas classes foi descrito em detalhes no artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".
Fig.1. O indicador Rainbow
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13031
