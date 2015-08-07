Mira cómo descargar robots gratis
ChandelExitSign - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
MQLService
Indicador de señal de semáforo que emite señales al cambiar el color de la nube del indicador ChandelExit.
Fig. 1. Indicador ChandelExitSign
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/13035
