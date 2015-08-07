El indicador BullsBearsEyesTrend_x10 muestra la posición del oscilador BullsBearsEyes desde diez marcos temporales diferentes. La posición del oscilador por debajo del nivel de sobreventa colorea los cuadraditos de rosa, la posición por encima del nivel de sobrecompra, de azul celeste. En el resto de los casos, el color de los cuadrados será gris. Los valores se obtienen a partir de las últimas barras cerradas.

Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators debe existir el indicador BullsBearsEyes.mq5.

Fig. 1. Indicador BullsBearsEyesTrend_x10