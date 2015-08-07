CodeBaseSecciones
BullsBearsEyesTrend_x10 - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
871
(15)
El indicador BullsBearsEyesTrend_x10 muestra la posición del oscilador BullsBearsEyes desde diez marcos temporales diferentes. La posición del oscilador por debajo del nivel de sobreventa colorea los cuadraditos de rosa, la posición por encima del nivel de sobrecompra, de azul celeste. En el resto de los casos, el color de los cuadrados será gris. Los valores se obtienen a partir de las últimas barras cerradas.

Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators debe existir el indicador BullsBearsEyes.mq5.

Fig. 1. Indicador BullsBearsEyesTrend_x10

Oscillator Candles Oscillator Candles

Velas OHLC de colores en una ventana aparte.

Nivel de atención Nivel de atención

El indicador ubica en el gráfico un nivel horizontal no comercial, que ayuda a los traders que comercian en el día a valorar el cambio de la tendencia diurna en el comportamiento del precio.

MultiBullsBearsEyesTrend_x10 MultiBullsBearsEyesTrend_x10

El indicador MultiBullsBearsEyesTrend_x10 muestra la información sobre las tendencias actuales, utilizando la posición del indicador BullsBearsEyes de diez marcos temporales diferentes.

BullsBearsEyes_HTF BullsBearsEyes_HTF

Indicador BullsBearsEyes con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.