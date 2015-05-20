Ставь лайки и следи за новостями
BullsBearsEyesTrend_x10 - индикатор для MetaTrader 5
Просмотров: 2126
- 2126
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Индикатор BullsBearsEyesTrend_x10 отображает положение осциллятора BullsBearsEyes с десяти разных таймфреймов. Положение осциллятора ниже уровня перепроданности окрашивает цветные квадратики в розовый цвет, положение выше уровня перекупленности — в голубой. В остальных случаях цвет квадратов серый. Значения получаются с последних закрытых баров.
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора BullsBearsEyes.mq5.
Рис.1. Индикатор BullsBearsEyesTrend_x10
