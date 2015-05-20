Индикатор BullsBearsEyesTrend_x10 отображает положение осциллятора BullsBearsEyes с десяти разных таймфреймов. Положение осциллятора ниже уровня перепроданности окрашивает цветные квадратики в розовый цвет, положение выше уровня перекупленности — в голубой. В остальных случаях цвет квадратов серый. Значения получаются с последних закрытых баров.

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора BullsBearsEyes.mq5.

Рис.1. Индикатор BullsBearsEyesTrend_x10