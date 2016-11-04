BullsBearsEyesTrend_x10指標は10つの時間枠からの BullsBearsEyesオシレータのポジションを示します。色付きの正方形は、オシレータが売られ過ぎレベルよりも下方に位置している場合は桃色、買われ過ぎレベルよりも上方に位置している場合は水色で塗られています。それ以外のときは、正方形は灰色です。この指標は最後に閉じたバーの値を使用します。

この指標はBullsBearsEyes.mq5指標ファイルを必要とします。ファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators に配置します。

図1 BullsBearsEyesTrend_x10指標