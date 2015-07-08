O indicador BullsBearsEyesTrend_x10 mostra a posição do oscilador BullsBearsEyes de dez períodos de tempo diferentes. Se o oscilador está posicionado abaixo do nível de sobre-venda, os quadrados coloridos são pintados em cor de rosa, se ele está acima do nível de sobre-compra, os quadrados são pintados em azul claro. Caso contrário, as quadrados são cinza. O indicador usa os valores das últimas barras fechadas.

Este indicador requer o arquivo do indicador BullsBearsEyes.mq5. Coloque-o em <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Fig.1. O indicador BullsBearsEyesTrend_x10