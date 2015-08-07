CodeBaseSecciones
MultiBullsBearsEyesTrend_x10 - indicador para MetaTrader 5

El indicador MultiBullsBearsEyesTrend_x10 muestra la información sobre las tendencias actuales, utilizando la posición BullsBearsEyes desde diez marcos temporales diferentes.

A cada indicador le corresponde una de las diez líneas del indicador. La posición del oscilador por debajo del nivel de sobreventa colorea las líneas de rosa, la posición por encima del nivel de sobrecompra, de azul celeste. En el resto de los casos, el color de las líneas será gris. Los puntos de colores en las líneas aparecerán en el momento de la sustitución de la barra del marco temporal correspondiente.

Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators debe existir el indicador BullsBearsEyes.mq5.

Fig. 1. Indicadores MultiBullsBearsEyesTrend_x10

Fig. 1. Indicador MultiBullsBearsEyesTrend_x10

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/13026

