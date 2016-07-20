CodeBaseKategorien
BullsBearsEyesTrend_x10 - Indikator für den MetaTrader 5

Der BullsBearsEyesTrend_x10 Indikator zeigt die BullsBearsEyes Oszillatoren zehn verschiedener Zeitrahmen. Sind die Oszillatorwerte kleiner als der Überverkauft-Level, werden die farbigen Quadrate rosa, sind sie größer als die Überkauft-Level, werden die Quadrate hellblau. Sonst sind die Quadrate grau. Der Indikator verwendet die Werte der letzten abgeschlossenen Bars.

Der Indikator benötigt die Indikatordatei BullsBearsEyes.mq5. Kopieren Sie sie in <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Abb.1. Der BullsBearsEyesTrend_x10 Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/13025

