此 BullsBearsEyesTrend_x10 指标显示来自十个不同时间帧 BullsBearsEyes 振荡器的位置。如果振荡器位于超卖位之下, 彩色方块喷成粉色, 如果高于超买位, 彩色方块喷成浅蓝色。否则, 方块为灰色。指标使用最后的收盘柱线数值。
此指标需要 BullsBearsEyes.mq5 的指标编译文件。将它放置在<客户端数据文件夹>\MQL5\Indicators\ 中。
图例.1. BullsBearsEyesTrend_x10 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/13025
Oscillator Candles
在单独的窗口里绘制 OHLC 彩色蜡烛。Attention Level
本指标在一个图表上放置一条非交易水平级别线，帮助日内交易者评估日内的趋势变化。
MultiBullsBearsEyesTrend_x10
此 MultiBullsBearsEyesTrend_x10 指标依据来自十个不同时间帧 BullsBearsEyes 振荡器的位置，显示当前趋势的信息。BullsBearsEyes_HTF
此 BullsBearsEyes 指标在输入参数中有时间帧选项。