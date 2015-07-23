此 BullsBearsEyesTrend_x10 指标显示来自十个不同时间帧 BullsBearsEyes 振荡器的位置。如果振荡器位于超卖位之下, 彩色方块喷成粉色, 如果高于超买位, 彩色方块喷成浅蓝色。否则, 方块为灰色。指标使用最后的收盘柱线数值。

此指标需要 BullsBearsEyes.mq5 的指标编译文件。将它放置在<客户端数据文件夹>\MQL5\Indicators\ 中。

图例.1. BullsBearsEyesTrend_x10 指标