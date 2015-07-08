Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Oscillator Candles - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1862
- Avaliação:
-
Publicado:
Atualizado:
O indicador desenha velas coloridas OHLC em uma janela separada para um dos seguintes indicadores:
- Moving Average Convergence/Divergence
- Stochastic Oscillator
- Relative Strength Index
- Commodity Channel Index
- Momentum
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/13010
