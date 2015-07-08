CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

Oscillator Candles - indicador para MetaTrader 5

Ernst Van Der Merwe | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1862
Avaliação:
(23)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O indicador desenha velas coloridas OHLC em uma janela separada para um dos seguintes indicadores:

  • Moving Average Convergence/Divergence
  • Stochastic Oscillator
  • Relative Strength Index
  • Commodity Channel Index
  • Momentum

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/13010

Attention Level Attention Level

O indicador coloca um nível não negociável horizontal em um gráfico que ajuda os traders do intraday avaliarem a mudança de tendência dentro de um dia.

Chande_Kroll_Stop_v1_Sign Chande_Kroll_Stop_v1_Sign

O indicador de sinal de semáforo baseado no algoritmo do indicador Chande_Kroll_Stop_v1.

BullsBearsEyesTrend_x10 BullsBearsEyesTrend_x10

O indicador BullsBearsEyesTrend_x10 mostra a posição do oscilador BullsBearsEyes de dez períodos diferentes.

MultiBullsBearsEyesTrend_x10 MultiBullsBearsEyesTrend_x10

O indicador MultiBullsBearsEyesTrend_x10 mostra as informações sobre as tendências atuais utilizando a posição do oscilador BullsBearsEyes de dez períodos diferentes.