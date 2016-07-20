CodeBaseKategorien
Der Indikator zeichnet die farbigen OHLC-Kerzen in einem eigenen Fenster von folgenden Indikatoren:

  • MACD (Moving Average Convergence/Divergence)
  • Stochastik Oszillator
  • RSI (Relative Strength Index)
  • CCI (Commodity Channel Index)
  • Momentum

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/13010

