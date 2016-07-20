Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Oscillator Candles - Indikator für den MetaTrader 5
Der Indikator zeichnet die farbigen OHLC-Kerzen in einem eigenen Fenster von folgenden Indikatoren:
- MACD (Moving Average Convergence/Divergence)
- Stochastik Oszillator
- RSI (Relative Strength Index)
- CCI (Commodity Channel Index)
- Momentum
