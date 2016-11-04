Chande_Kroll_Stop_v1指標アルゴリズムに基づいたセマフォシグナル指標

この指標は、日中のトレンドの変化を評価するために、デートレーダーに役立つチャートの水平方向のノントレードレベルを配置します。

BullsBearsEyesTrend_x10指標は10つの時間枠からのBullsBearsEyesオシレータのポジションを示します。

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むBullsBearsEyes指標