ポケットに対して
インディケータ

オシレーターローソク足 - MetaTrader 5のためのインディケータ

Ernst Van Der Merwe | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
940
評価:
(23)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
この指標は、下記の指標の1つのために別ウィンドウに色付きのOHLCローソク足を描画します。

  • 移動平均収束拡散法（Moving Averages Convergence-Divergence）
  • ストキャスティクスス
  • 相対力指数（Relative Strength Index）
  • コモディティチャンネルインデックス（Commodity Channel Index）
  • モメンタム

MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/13010

