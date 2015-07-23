代码库部分
Oscillator Candles - MetaTrader 5脚本

本指标在单独的窗口里绘制以下指标之一的 OHLC 彩色蜡烛:

  • 移动均线聚合/离散 (MACD)
  • 随即振荡器 (Stochastic)
  • 相对强度指数 (RSI)
  • 商品通道指数 (CCI)
  • 动量 (Momentum)

Attention Level Attention Level

本指标在一个图表上放置一条非交易水平级别线，帮助日内交易者评估日内的趋势变化。

Chande_Kroll_Stop_v1_Sign Chande_Kroll_Stop_v1_Sign

一款基于 Chande_Kroll_Stop_v1 指标算法的信号量指标。

BullsBearsEyesTrend_x10 BullsBearsEyesTrend_x10

此 BullsBearsEyesTrend_x10 指标显示来自十个不同时间帧 BullsBearsEyes 振荡器的位置。

MultiBullsBearsEyesTrend_x10 MultiBullsBearsEyesTrend_x10

此 MultiBullsBearsEyesTrend_x10 指标依据来自十个不同时间帧 BullsBearsEyes 振荡器的位置，显示当前趋势的信息。