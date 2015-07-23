请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
Oscillator Candles - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 1650
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
本指标在单独的窗口里绘制以下指标之一的 OHLC 彩色蜡烛:
- 移动均线聚合/离散 (MACD)
- 随即振荡器 (Stochastic)
- 相对强度指数 (RSI)
- 商品通道指数 (CCI)
- 动量 (Momentum)
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/13010
Attention Level
本指标在一个图表上放置一条非交易水平级别线，帮助日内交易者评估日内的趋势变化。Chande_Kroll_Stop_v1_Sign
一款基于 Chande_Kroll_Stop_v1 指标算法的信号量指标。
BullsBearsEyesTrend_x10
此 BullsBearsEyesTrend_x10 指标显示来自十个不同时间帧 BullsBearsEyes 振荡器的位置。MultiBullsBearsEyesTrend_x10
此 MultiBullsBearsEyesTrend_x10 指标依据来自十个不同时间帧 BullsBearsEyes 振荡器的位置，显示当前趋势的信息。