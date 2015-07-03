CodeBaseРазделы
Индикаторы

Oscillator Candles - индикатор для MetaTrader 5

Ernst Van Der Merwe
2624
(23)
Индикатор отображает цветные OHLC-свечи в отдельном окне на основе одного из следующих индикаторов:

  • Moving Average Convergence/Divergence
  • Stochastic Oscillator
  • Relative Strength Index
  • Commodity Channel Index
  • Momentum

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/13010

