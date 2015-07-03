Смотри, как бесплатно скачать роботов
Oscillator Candles - индикатор для MetaTrader 5
- 2624
-
Индикатор отображает цветные OHLC-свечи в отдельном окне на основе одного из следующих индикаторов:
- Moving Average Convergence/Divergence
- Stochastic Oscillator
- Relative Strength Index
- Commodity Channel Index
- Momentum
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/13010
