BlauTStochI_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Indicador BlauTStochI con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)

Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators debe existir el indicador BlauTStochI.mq5.

Fig. 1. Indicador BlauTStochI_HTF

BlauTVI_HTF BlauTVI_HTF

Indicador BlauTVI con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

BinaryWave_HTF_Signal BinaryWave_HTF_Signal

El indicador BinaryWave_HTF_Signal muestra la dirección de la tendencia o la señal para las operaciones del indicador BinaryWaveSign.

Exp_BlauTVI Exp_BlauTVI

El experto Exp_BlauTVI está construido en base a las señales del indicador de tendencia BlauTVI.

Chande_Kroll_Stop_v1_HTF Chande_Kroll_Stop_v1_HTF

Indicador Chande_Kroll_Stop_v1 con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.