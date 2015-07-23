请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
这款 Exp_BlauTVI EA 基于 BlauTVI 趋势指标生成的信号。在柱线收盘时，如果指标直方图改变方向，交易信号形成。
此 EA 需要指标的编译文件 BlauTVI.ex5 以便运行。将它放置在<客户端数据文件夹>\MQL5\Indicators\ 中。
注意，如果交易商提供非零点差，并且可在开仓时设置止损及止盈，这个 TradeAlgorithms.mqh 库文件方可在 EA 中使用。您可以下载更多库文件的变体，链接如下: TradeAlgorithms。
在测试时使用的省缺自动交易程序的输入参数如下所示。止损和止盈测试中未使用。
图例.1. 图表中是交易例子
测试结果 2014 品种 USDJPY H4:
图例.2. 测试结果图表
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/13003
BlauTStochI_HTF
此 BlauTStochI 指标在输入参数中有时间帧选项。BlauTVI_HTF
此 BlauTVI 指标在输入参数中有时间帧选项。
Chande_Kroll_Stop_v1_HTF
此 Chande_Kroll_Stop_v1 指标在输入参数中有时间帧选项。Chande_Kroll_Stop_v1_Sign
一款基于 Chande_Kroll_Stop_v1 指标算法的信号量指标。