CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

Exp_BlauTVI - эксперт для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2227
Рейтинг:
(19)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Эксперт Exp_BlauTVI построен на основе сигналов трендового индикатора BlauTVI. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара при изменении направления движения гистограммы индикатора.

Для работы советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора BlauTVI.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.

Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке Trade Algorithms.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Рис.1. Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2014 год на USDJPY H4:

Рис. 2. График результатов тестирования

Рис.2. График результатов тестирования

BlauTStochI_HTF BlauTStochI_HTF

Индикатор BlauTStochI с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

MultiMFITrend_x10 MultiMFITrend_x10

Индикатор MultiMFITrend_x10 отображает информацию о действующих трендах, используя при этом положение индикатора MFI с десяти различных таймфреймов.

Chande_Kroll_Stop_v1_HTF Chande_Kroll_Stop_v1_HTF

Индикатор Chande_Kroll_Stop_v1 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Chande_Kroll_Stop_v1_Sign Chande_Kroll_Stop_v1_Sign

Семафорный сигнальный индикатор с использованием алгоритма индикатора Chande_Kroll_Stop_v1.