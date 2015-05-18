Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Exp_BlauTVI - эксперт для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2227
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Эксперт Exp_BlauTVI построен на основе сигналов трендового индикатора BlauTVI. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара при изменении направления движения гистограммы индикатора.
Для работы советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора BlauTVI.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.
Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке Trade Algorithms.
При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.
Рис.1. Примеры сделок на графике
Результаты тестирования за 2014 год на USDJPY H4:
Рис.2. График результатов тестирования
Индикатор BlauTStochI с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.MultiMFITrend_x10
Индикатор MultiMFITrend_x10 отображает информацию о действующих трендах, используя при этом положение индикатора MFI с десяти различных таймфреймов.
Индикатор Chande_Kroll_Stop_v1 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.Chande_Kroll_Stop_v1_Sign
Семафорный сигнальный индикатор с использованием алгоритма индикатора Chande_Kroll_Stop_v1.