Experts

Exp_BlauTVI - expert para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizações:
845
Avaliação:
(19)
Publicado:
Atualizado:
exp_blautvi.mq5
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh
tradealgorithms.mqh
\MQL5\Indicators\
blautvi.mq5
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
O Expert Advisor Exp_BlauTVI se baseia em sinais gerados pelo indicador de tendência BlauTVI. O sinal é formado quando uma barra está se fechando, se o histograma indicar mudança de direção.

Este Expert Advisor requer o arquivo do indicador BlauTVI.ex5 compilado, a fim de executá-lo. Coloque-o em <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Note que o arquivo da biblioteca TradeAlgorithms.mqh permite usar Expert Advisors com corretores que oferecem spread diferente de zero e a opção de definir Stop Loss e Take Profit em conjunto com a abertura de uma posição. Você pode baixar mais variantes da biblioteca no seguinte link: Algoritmos de Negócio.

Logo abaixo encontramos os testes realizados com o Expert Advisor utilizando os parâmetros de entrada padrão. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.

Fig. 1. Exemplos de negociação no gráfico

Fig.1. Exemplos de negociação no gráfico

Resultado de teste para 2014 no USDJPY H4:

Fig. 2. Gráfico de resultados do teste

Fig.2. Gráfico de resultados do teste

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13003

