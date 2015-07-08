Participe de nossa página de fãs
Exp_BlauTVI - expert para MetaTrader 5
- 845
-
O Expert Advisor Exp_BlauTVI se baseia em sinais gerados pelo indicador de tendência BlauTVI. O sinal é formado quando uma barra está se fechando, se o histograma indicar mudança de direção.
Este Expert Advisor requer o arquivo do indicador BlauTVI.ex5 compilado, a fim de executá-lo. Coloque-o em <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
Note que o arquivo da biblioteca TradeAlgorithms.mqh permite usar Expert Advisors com corretores que oferecem spread diferente de zero e a opção de definir Stop Loss e Take Profit em conjunto com a abertura de uma posição. Você pode baixar mais variantes da biblioteca no seguinte link: Algoritmos de Negócio.
Logo abaixo encontramos os testes realizados com o Expert Advisor utilizando os parâmetros de entrada padrão. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.
Fig.1. Exemplos de negociação no gráfico
Resultado de teste para 2014 no USDJPY H4:
Fig.2. Gráfico de resultados do teste
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13003
