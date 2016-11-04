Exp_BlauTVIエキスパートアドバイザーはBlauTVI トレンド指標によって生成されたシグナルに基づいています。指標ヒストグラムが方向を変える場合は、バーが閉じた場合にシグナルが形成されます。

このエキスパートアドバイザーの実行にはコンパイルされたBlauTVI.ex5指標ファイルが必要とです。ファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators に配置します。

TradeAlgorithms.mqh ライブラリファイルはノンゼロスプレッドを提供するエキスパートアドバイザーの使用、また、注文を出す際の決済逆指値と決済指値のオプション設定を可能にすることにご注意ください。 以下のリンクではライブラリのより多くのバリアントをダウンロードすることができます： 取引アルゴリズム。

下記の検証ではエキスパートアドバイザーのデフォルト入力パラメータが使用されています。検証には決済逆指値と決済指値は使われていません。

図1 チャート上の約定の例

H4での2014のUSDJPYのテスト結果：

図2 テスト結果チャート