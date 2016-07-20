CodeBaseKategorien
Expert Advisors

Exp_BlauTVI - Experte für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
831
(19)
exp_blautvi.mq5 (6.8 KB) ansehen
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) ansehen
tradealgorithms.mqh (60.9 KB) ansehen
\MQL5\Indicators\
blautvi.mq5 (7.79 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
Der Exp_BlauTVI Expert Advisor basiert auf den Signalen des BlauTVI Trend Indikators. Das Signal einer Positionseröffnung bildet sich beim Schließen der aktuellen Bar wenn sich die Richtung des Indikators ändert.

Dieser Expert Advisor benötigt die kompilierte Indikatordatei BlauTVI.ex5 für sein Funktionieren. Kopieren Sie sie in <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Beachten Sie, dass die Bibliothek TradeAlgorithms.mqh die Verwendung des Expert Advisors mit Broker erlaubt, die "nonzero spreads" anbieten und das Setzen von Stopp-Loss und Take-Profit zugleich mit der Positionseröffnung. Sie können weitere Varianten der Bibliothek von Trade Algorithms herunterladen.

Die Standardwerte des Expert Advisors wurden für die unten gezeigten Tests verwendet. Stopp-Loss und TakeProfit wurden in den Tests nicht verwendet.

Abb. 1. Handelsbeispiele auf dem Chart

Testergebnisse für 2014 auf USDJPY H4:

Abb. 2. Test-Ergebnisse

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/13003

