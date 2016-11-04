コードベースセクション
CandleTrend_x10 - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
\MQL5\Include\
getfontname.mqh (5.18 KB) ビュー
candletrend_x10.mq5 (10.16 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

CandleTrend_x10指標は10つの時間枠からの価格の動きを示します。下降トレンドは赤、上昇トレンドは 緑の四角で描かれます。この指標は最後に閉じたバーの値を使用します。

指標の入力パラメータ：

//+----------------------------------------------+
//| 指標の入力パラメータ                   |
//+----------------------------------------------+
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame0=PERIOD_H1;           // チャート1期間
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame1=PERIOD_H2;           // チャート2期間
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame2=PERIOD_H3;           // チャート3期間
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame3=PERIOD_H4;           // チャート4期間
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame4=PERIOD_H6;           // チャート5期間
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame5=PERIOD_H8;           // チャート6期間
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame6=PERIOD_H12;          // チャート7期間
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame7=PERIOD_D1;           // チャート8期間
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame8=PERIOD_W1;           // チャート9期間
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame9=PERIOD_MN1;          // チャート10期間
input color  CpColor=clrDarkOrchid;                   // 指標名の色
input color  UpColor=clrLimeGreen;                    // 上昇銘柄の色
input color  DnColor=clrRed;                          // 下降銘柄の色
input color  ZrColor=clrGray;                         // 変化のない場合の色
input int    FontSize=11;                             // フォントサイズ
input type_font FontType=Font14;                      // フォントの種類
input ENUM_BASE_CORNER  WhatCorner=CORNER_LEFT_LOWER; // 表示のコーナー
input uint Y_=20;                                     // y座標
input uint X_=5;                                      // x座標

図1　CandleTrend_x10指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/12982

