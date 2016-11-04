フィボナッチレベルを持つ、修正されたドンチャンチャンネル指標

MultiCandleTrend_x10l指標は、10の異なる時間枠のローソク足の方向を使用して現在の動向に関する情報を表示します。

RSITrend_x10指標は10つの時間枠からのRSIオシレータのポジションを示します。