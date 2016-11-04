無料でロボットをダウンロードする方法を見る
CandleTrend_x10指標は10つの時間枠からの価格の動きを示します。下降トレンドは赤、上昇トレンドは 緑の四角で描かれます。この指標は最後に閉じたバーの値を使用します。
指標の入力パラメータ：
//+----------------------------------------------+ //| 指標の入力パラメータ | //+----------------------------------------------+ input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame0=PERIOD_H1; // チャート1期間 input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame1=PERIOD_H2; // チャート2期間 input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame2=PERIOD_H3; // チャート3期間 input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame3=PERIOD_H4; // チャート4期間 input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame4=PERIOD_H6; // チャート5期間 input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame5=PERIOD_H8; // チャート6期間 input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame6=PERIOD_H12; // チャート7期間 input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame7=PERIOD_D1; // チャート8期間 input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame8=PERIOD_W1; // チャート9期間 input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame9=PERIOD_MN1; // チャート10期間 input color CpColor=clrDarkOrchid; // 指標名の色 input color UpColor=clrLimeGreen; // 上昇銘柄の色 input color DnColor=clrRed; // 下降銘柄の色 input color ZrColor=clrGray; // 変化のない場合の色 input int FontSize=11; // フォントサイズ input type_font FontType=Font14; // フォントの種類 input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner=CORNER_LEFT_LOWER; // 表示のコーナー input uint Y_=20; // y座標 input uint X_=5; // x座標
図1 CandleTrend_x10指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/12982
