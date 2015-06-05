代码库部分
CandleTrend_x10 - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
此 CandleTrend_x10 指标显示来自十个不同时间帧的价格走势。下行走势以红色方块着色, 上行走势 — 绿色。指标使用最后的收盘柱线数值。

指标输入参数:

//+----------------------------------------------+
//| 指标输入参                                   |
//+----------------------------------------------+
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame0=PERIOD_H1;           // 图表 1 周期
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame1=PERIOD_H2;           // 图表 2 周期
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame2=PERIOD_H3;           // 图表 3 周期
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame3=PERIOD_H4;           // 图表 4 周期
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame4=PERIOD_H6;           // 图表 5 周期
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame5=PERIOD_H8;           // 图表 6 周期
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame6=PERIOD_H12;          // 图表 7 周期
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame7=PERIOD_D1;           // 图表 8 周期
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame8=PERIOD_W1;           // 图表 9 周期
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame9=PERIOD_MN1;          // 图表 10 周期 
input color  CpColor=clrDarkOrchid;                   // 指标名称颜色
input color  UpColor=clrLimeGreen;                    // 上行走势颜色
input color  DnColor=clrRed;                          // 下行走势颜色
input color  ZrColor=clrGray;                         // 午变化颜色
input int    FontSize=11;                             // 字号
input type_font FontType=Font14;                      // 字形
input ENUM_BASE_CORNER  WhatCorner=CORNER_LEFT_LOWER; // 显示角落
input uint Y_=20;                                     // 垂直坐标
input uint X_=5;                                      // 水平坐标

图例.1. CandleTrend_x10 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/12982

