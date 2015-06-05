请观看如何免费下载自动交易
此 CandleTrend_x10 指标显示来自十个不同时间帧的价格走势。下行走势以红色方块着色, 上行走势 — 绿色。指标使用最后的收盘柱线数值。
指标输入参数:
//+----------------------------------------------+ //| 指标输入参 | //+----------------------------------------------+ input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame0=PERIOD_H1; // 图表 1 周期 input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame1=PERIOD_H2; // 图表 2 周期 input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame2=PERIOD_H3; // 图表 3 周期 input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame3=PERIOD_H4; // 图表 4 周期 input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame4=PERIOD_H6; // 图表 5 周期 input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame5=PERIOD_H8; // 图表 6 周期 input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame6=PERIOD_H12; // 图表 7 周期 input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame7=PERIOD_D1; // 图表 8 周期 input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame8=PERIOD_W1; // 图表 9 周期 input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame9=PERIOD_MN1; // 图表 10 周期 input color CpColor=clrDarkOrchid; // 指标名称颜色 input color UpColor=clrLimeGreen; // 上行走势颜色 input color DnColor=clrRed; // 下行走势颜色 input color ZrColor=clrGray; // 午变化颜色 input int FontSize=11; // 字号 input type_font FontType=Font14; // 字形 input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner=CORNER_LEFT_LOWER; // 显示角落 input uint Y_=20; // 垂直坐标 input uint X_=5; // 水平坐标
图例.1. CandleTrend_x10 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/12982
