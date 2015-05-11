Смотри, как бесплатно скачать роботов
CandleTrend_x10 - индикатор для MetaTrader 5
Индикатор CandleTrend_x10 отображает направления движения цены с десяти разных таймфреймов. Падающее направление окрашивает цветные квадратики в красный цвет, растущее — в зелёный. Значения получаются с последних закрытых баров.
Входные параметры индикатора:
//+----------------------------------------------+ //| Входные параметры индикатора | //+----------------------------------------------+ input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame0=PERIOD_H1; // Период графика 1 input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame1=PERIOD_H2; // Период графика 2 input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame2=PERIOD_H3; // Период графика 3 input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame3=PERIOD_H4; // Период графика 4 input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame4=PERIOD_H6; // Период графика 5 input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame5=PERIOD_H8; // Период графика 6 input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame6=PERIOD_H12; // Период графика 7 input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame7=PERIOD_D1; // Период графика 8 input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame8=PERIOD_W1; // Период графика 9 input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame9=PERIOD_MN1; // Период графика 10 input color CpColor=clrDarkOrchid; // Цвет названия индикатора input color UpColor=clrLimeGreen; // Цвет роста валюты input color DnColor=clrRed; // Цвет падения валюты input color ZrColor=clrGray; // Цвет без изменения input int FontSize=11; // Размер шрифта input type_font FontType=Font14; // Тип шрифта input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner=CORNER_LEFT_LOWER; // Угол расположения input uint Y_=20; // Расположение по вертикали input uint X_=5; // Расположение по горизонтали
Рис.1. Индикатор CandleTrend_x10
BullsBearsSign
Семафорный сигнальный индикатор с использованием алгоритма индикатора BullsBears.BinaryWave_StDev
Индикатор BinaryWave с дополнительной индикацией силы тренда цветными точками на основе алгоритма стандартного отклонения.
RSITrend_x10
Индикатор RSITrend_x10 отображает положение осциллятора RSI с десяти разных таймфреймов.RVITrend_x10
Индикатор RVITrend_x10 отображает положение осциллятора RVI с десяти разных таймфреймов.