Индикаторы

CandleTrend_x10 - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2046
Рейтинг:
(17)
Опубликован:
Обновлен:
Индикатор CandleTrend_x10 отображает направления движения цены с десяти разных таймфреймов. Падающее направление окрашивает цветные квадратики в красный цвет, растущее — в зелёный. Значения получаются с последних закрытых баров.

Входные параметры индикатора:

//+----------------------------------------------+
//| Входные параметры индикатора                 |
//+----------------------------------------------+
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame0=PERIOD_H1;           // Период графика 1
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame1=PERIOD_H2;           // Период графика 2
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame2=PERIOD_H3;           // Период графика 3
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame3=PERIOD_H4;           // Период графика 4
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame4=PERIOD_H6;           // Период графика 5
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame5=PERIOD_H8;           // Период графика 6
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame6=PERIOD_H12;          // Период графика 7
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame7=PERIOD_D1;           // Период графика 8
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame8=PERIOD_W1;           // Период графика 9
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame9=PERIOD_MN1;          // Период графика 10 
input color  CpColor=clrDarkOrchid;                   // Цвет названия индикатора
input color  UpColor=clrLimeGreen;                    // Цвет роста валюты
input color  DnColor=clrRed;                          // Цвет падения валюты
input color  ZrColor=clrGray;                         // Цвет без изменения
input int    FontSize=11;                             // Размер шрифта
input type_font FontType=Font14;                      // Тип шрифта
input ENUM_BASE_CORNER  WhatCorner=CORNER_LEFT_LOWER; // Угол расположения
input uint Y_=20;                                     // Расположение по вертикали
input uint X_=5;                                      // Расположение по горизонтали

Рис.1. Индикатор CandleTrend_x10

