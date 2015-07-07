Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
MultiRSITrend_x10 - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 822
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
El indicador MultiRSITrend_x10 muestra la información sobre las tendencias actuales, utilizando la posición del indicador RSI de diez marcos temporales diferentes.
A cada indicador le corresponde una de las diez líneas del indicador. La posición del oscilador por debajo del nivel de sobreventa colorea las líneas de rojo, la posición por encima del nivel de sobrecompra, de azul celeste. En el resto de los casos, el color de las líneas será gris. Los puntos de colores en las líneas aparecerán en el momento de la sustitución de la barra del marco temporal correspondiente.
Fig. 1. Indicador MultiRSITrend_x10
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/12986
El indicador RSITrend_x10 muestra la posición del oscilador RSI desde diez marcos temporales diferentes.CandleTrend_x10
El indicador CandleTrend_x10 muestra las direcciones del movimiento del precio desde diez marcos temporales diferentes.
El indicador MultiRVITrend_x10 muestra la información sobre las tendencias actuales, utilizando la posición del indicador RVI de diez marcos temporales diferentes.RVITrend_x10
El indicador RVITrend_x10 muestra la posición del oscilador RVI desde diez marcos temporales diferentes.