CandleTrend_x10 - Indikator für den MetaTrader 5
Der CandleTrend_x10 Indikator zeigt die Preisbewegungen zehn verschiedener Zeitrahmen. Abwärtsbewegung sind rote Quadrate, Aufwärtsbewegung — grüne Quadrate. Der Indikator verwendet die Werte der letzten abgeschlossenen Bars.
Des Indikators Eingabe-Parameter:
//+----------------------------------------------+ //| Indikator Eingabeparameter | //+----------------------------------------------+ input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame0=PERIOD_H1; // Chart 1 Zeitrahmen input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame1=PERIOD_H2; // Chart 2 Zeitrahmen input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame2=PERIOD_H3; // Chart 3 Zeitrahmen input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame3=PERIOD_H4; // Chart 4 Zeitrahmen input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame4=PERIOD_H6; // Chart 5 Zeitrahmen input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame5=PERIOD_H8; // Chart 6 Zeitrahmen input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame6=PERIOD_H12; // Chart 7 Zeitrahmen input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame7=PERIOD_D1; // Chart 8 Zeitrahmen input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame8=PERIOD_W1; // Chart 9 Zeitrahmen input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame9=PERIOD_MN1; // Chart 10 Zeitrahmen input color CpColor=clrDarkOrchid; // Farbe Indikatorname input color UpColor=clrLimeGreen; // Farbe des Aufwärtstrends input color DnColor=clrRed; // Farbe des Abwärtstrends input color ZrColor=clrGray; // Farbe für keine Änderung input int FontSize=11; // Schriftgröße input type_font FontType=Font14; // Schriftart input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner=CORNER_LEFT_LOWER; // Darstellungsecke input uint Y_=20; // Vertikale Koordinate input uint X_=5; // Horizontale Koordinate
Abb.1. Der CandleTrend_x10 Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/12982
Donchian Fibo
Ein modifizierter Donchian-Kanal Indikator mit Fibonacci-Level.BullsBearsSign
Ein Signal-Indikator auf Basis des BullsBears Indikators.
MultiCandleTrend_x10
Der MultiCandleTrend_x10 Indikator zeigt die aktuellen Trends der Kerzenrichtungen zehn verschiedener Zeitrahmen.RSITrend_x10
Der RSITrend_x10 Indikator zeigt die RSI Oszillatoren zehn verschiedener Zeitrahmen.