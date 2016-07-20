CodeBaseKategorien
CandleTrend_x10 - Indikator für den MetaTrader 5

Der CandleTrend_x10 Indikator zeigt die Preisbewegungen zehn verschiedener Zeitrahmen. Abwärtsbewegung sind rote Quadrate, Aufwärtsbewegung — grüne Quadrate. Der Indikator verwendet die Werte der letzten abgeschlossenen Bars.

Des Indikators Eingabe-Parameter:

//+----------------------------------------------+
//| Indikator Eingabeparameter                   |
//+----------------------------------------------+
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame0=PERIOD_H1;           // Chart 1 Zeitrahmen
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame1=PERIOD_H2;           // Chart 2 Zeitrahmen
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame2=PERIOD_H3;           // Chart 3 Zeitrahmen
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame3=PERIOD_H4;           // Chart 4 Zeitrahmen
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame4=PERIOD_H6;           // Chart 5 Zeitrahmen
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame5=PERIOD_H8;           // Chart 6 Zeitrahmen
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame6=PERIOD_H12;          // Chart 7 Zeitrahmen
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame7=PERIOD_D1;           // Chart 8 Zeitrahmen
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame8=PERIOD_W1;           // Chart 9 Zeitrahmen
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame9=PERIOD_MN1;          // Chart 10 Zeitrahmen 
input color  CpColor=clrDarkOrchid;                   // Farbe Indikatorname
input color  UpColor=clrLimeGreen;                    // Farbe des Aufwärtstrends
input color  DnColor=clrRed;                          // Farbe des Abwärtstrends
input color  ZrColor=clrGray;                         // Farbe für keine Änderung
input int    FontSize=11;                             // Schriftgröße
input type_font FontType=Font14;                      // Schriftart
input ENUM_BASE_CORNER  WhatCorner=CORNER_LEFT_LOWER; // Darstellungsecke
input uint Y_=20;                                     // Vertikale Koordinate
input uint X_=5;                                      // Horizontale Koordinate

Abb.1. Der CandleTrend_x10 Indikator

Abb.1. Der CandleTrend_x10 Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/12982

