CandleTrend_x10 - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1998
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
O indicador CandleTrend_x10 mostra o movimento dos preços de dez timeframes diferentes. Movimento descendente pinta os quadrados coloridos em vermelho, movimento ascendente — em verde. O indicador usa os valores das últimas barras fechadas.
Parâmetros de entrada do Indicador:
//+----------------------------------------------+ //| Indicator input parameters | //+----------------------------------------------+ input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame0=PERIOD_H1; // Chart 1 period input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame1=PERIOD_H2; // Chart 2 period input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame2=PERIOD_H3; // Chart 3 period input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame3=PERIOD_H4; // Chart 4 period input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame4=PERIOD_H6; // Chart 5 period input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame5=PERIOD_H8; // Chart 6 period input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame6=PERIOD_H12; // Chart 7 period input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame7=PERIOD_D1; // Chart 8 period input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame8=PERIOD_W1; // Chart 9 period input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame9=PERIOD_MN1; // Chart 10 period input color CpColor=clrDarkOrchid; // Indicator name color input color UpColor=clrLimeGreen; // Upward movement color input color DnColor=clrRed; // Downward movement color input color ZrColor=clrGray; // No changes color input int FontSize=11; // Font size input type_font FontType=Font14; // Font type input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner=CORNER_LEFT_LOWER; // Display corner input uint Y_=20; // Vertical coordinate input uint X_=5; // Horizontal coordinate
Fig.1. O indicador CandleTrend_x10
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/12982
