Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Three Line Break - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1685
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor real:
Collector. Este indicador se implementó inicialmente en MQL4 y se publicó en CodeBase en mql4.com el 11.10.2006. Por tanto, esta versión es la "traducción" del código MQL4 a MQL5.
Los gráficos de reversión lineal se muestran como una serie de bloques (líneas) verticales cuyo tamaño y dirección están determinadas por la dinámica de los precios. Este tipo de gráficos se crea sobre precios de cierre y no tiene en cuenta ni el periodo, ni el volumen.
Su mayor ventaja es la ausencia de un valor de reversión arbitrario, ya que el mismo está determinado por el comportamiento del mercado. La sensibilidad del gráfico de tres rupturas lineales puede regularse modificando el número de líneas que el mercado debe romper para indicar la reversión.
Recomendaciones:
- La recomendación general es comprar despues de la aparición de una caja azul, precedida por una serie de cajas rojas, y vender despues de la aparación de una caja roja, precedida de una serie de cajas azules. Sin embargo, en muchos casos, una solución de fuerza bruta suele ser la óptima. Por tanto, en mi opinión es mejor usar la ruptura lineal conjuntamente con otros instrumentos y encontrar patrones propios (en gráficos TLB).
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1298
Gráfico de Kagi dibujado en una subventana separada.Exp_ColorMETRO
Sistema de comercio utilizando el indicador ColorMETRO
Indicador de Bandas de Bollinger con filtrado de frente y amortiguación.Exp_ColorNonLagDotMACD
El Asesor Experto Exp_ColorNonLagDotMACD dibuja en base a las señales tomadas a partir del histograma ColorNonLagDotMACD