Three Line Break

Collector. Este indicador se implementó inicialmente en MQL4 y se publicó en CodeBase en mql4.com el 11.10.2006. Por tanto, esta versión es la "traducción" del código MQL4 a MQL5.



Los gráficos de reversión lineal se muestran como una serie de bloques (líneas) verticales cuyo tamaño y dirección están determinadas por la dinámica de los precios. Este tipo de gráficos se crea sobre precios de cierre y no tiene en cuenta ni el periodo, ni el volumen.



Su mayor ventaja es la ausencia de un valor de reversión arbitrario, ya que el mismo está determinado por el comportamiento del mercado. La sensibilidad del gráfico de tres rupturas lineales puede regularse modificando el número de líneas que el mercado debe romper para indicar la reversión.



