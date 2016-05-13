und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Three Line Break - Indikator für den MetaTrader 5
Die Charts für lineare Umkehrung entsprechen einer Reihe von vertikalen Boxen (Linien), deren Richtung und Größe durch Dynamik der Preise bestimmt sind. Diese Art von Diagrammen wird auf Schlusspreise gezeichnet und berücksichtigt weder Zeit noch Volumen.
Der Hauptvorteil ist der Mangel eines frei definierten Umkehrwertes, soweit es durch das Marktverhalten signalisiert wird. Die Diagramm-Empfindlichkeit der drei lineare Ausbrüche kann durch Ändern der Anzahl der Zeilen, die der Markt brechen sollte, um die Umkehr auszulösen, geregelt werden.
Empfehlungen:
- Die allgemeine Empfehlung ist ein Kauf nach Auftreten einer blauen Box nach einer Reihe von roten Boxen und ein Verkauf nach Erscheinen einer roten Box nach einer Reihe von blauen Boxen. Wie in vielen Fällen wird jedoch eine brutale Lösung der Aufgabe optimal sein. Daher ist es meiner Meinung nach besser, einen linearen Ausbruch in Kombination mit anderen Instrumenten zu verwenden und deren eigenen Muster (in TLB-Charts) zu finden.
