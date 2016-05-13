Three Line Break

Die Charts für lineare Umkehrung entsprechen einer Reihe von vertikalen Boxen (Linien), deren Richtung und Größe durch Dynamik der Preise bestimmt sind. Diese Art von Diagrammen wird auf Schlusspreise gezeichnet und berücksichtigt weder Zeit noch Volumen.



Der Hauptvorteil ist der Mangel eines frei definierten Umkehrwertes, soweit es durch das Marktverhalten signalisiert wird. Die Diagramm-Empfindlichkeit der drei lineare Ausbrüche kann durch Ändern der Anzahl der Zeilen, die der Markt brechen sollte, um die Umkehr auszulösen, geregelt werden.



Empfehlungen: