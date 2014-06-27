Participe de nossa página de fãs
Autor real:
Collector. Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 11.10.2006. Assim, esta versão é a "tradução" do código de MQL4 para MQL5.
Os gráficos de inversão linear representam uma série de caixas verticais (linhas) em que a direção e o tamanho são determinados pela dinâmica dos preços. Este tipo de gráficos é desenhado no fechamento dos preços e ele não considera tempo gráfico, ou volume.
A principal vantagem é a falta de um valor de reversão livremente definida já que ele é sinalizado pelo comportamento do mercado. A sensibilidade do gráfico dos três rompimentos lineares podem ser regulados alterando o número de linhas que o mercado deve romper para projetar a inversão.
Recomendações:
- A recomendação geral é uma compra após o aparecimento de uma caixa azul depois de uma série de caixas vermelhas, e uma venda após o aparecimento de uma caixa vermelha após uma série de caixas azuis. No entanto, como em muitos casos, a solução de força bruta da tarefa seria ideal. Portanto, na minha opinião, é melhor usar um avanço linear em combinação com outros instrumentos e encontrar seus próprios padrões (em gráficos TLB).
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1298
