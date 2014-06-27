CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

Three Line Break - indicador para MetaTrader 5

Serhii Ivanenko | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
2481
Avaliação:
(24)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor real:

Collector. Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 11.10.2006. Assim, esta versão é a "tradução" do código de MQL4 para MQL5.

Os gráficos de inversão linear representam uma série de caixas verticais (linhas) em que a direção e o tamanho são determinados pela dinâmica dos preços. Este tipo de gráficos é desenhado no fechamento dos preços e ele não considera tempo gráfico, ou volume.

A principal vantagem é a falta de um valor de reversão livremente definida já que ele é sinalizado pelo comportamento do mercado. A sensibilidade do gráfico dos três rompimentos lineares podem ser regulados alterando o número de linhas que o mercado deve romper para projetar a inversão.

Three Line Break/p>

Recomendações:

  • A recomendação geral é uma compra após o aparecimento de uma caixa azul depois de uma série de caixas vermelhas, e uma venda após o aparecimento de uma caixa vermelha após uma série de caixas azuis. No entanto, como em muitos casos, a solução de força bruta da tarefa seria ideal. Portanto, na minha opinião, é melhor usar um avanço linear em combinação com outros instrumentos e encontrar seus próprios padrões (em gráficos TLB).

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1298

O indicador IndMATEMA com base no cruzamento de duas MA e dois TEMA O indicador IndMATEMA com base no cruzamento de duas MA e dois TEMA

O indicador IndMATEMA é baseado no cruzamento de dois MA e dois TEMA no fechamento dos preços e abertura das barras.

Trend Continuation Factor Trend Continuation Factor

O indicador determina a tendência e as suas direções.

Kagi Kagi

O gráfico Kagi desenhado em uma sub-janela separada.

StoneAxe_x3x StoneAxe_x3x

Três osciladores normalizados em um gráfico.