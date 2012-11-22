Three Line Break

Графики линейного разворота представляют собой ряд вертикальных боксов (линий), направление и размер которых определяются исключительно динамикой цен. Этот вид графиков строится по ценам закрытия и не учитывает ни временную шкалу, ни объём.



Главным преимуществом является отсутствие произвольно определяемой величины разворота, поскольку о таковом сигнализирует само поведение рынка. Чувствительность графика трехлинейного прорыва можно регулировать путём изменения числа линий, которые рынок должен прорвать, чтобы оформить разворот.



Советы: