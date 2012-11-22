CodeBaseРазделы
Three Line Break - индикатор для MetaTrader 5

Serhii Ivanenko | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
3773
Рейтинг:
(24)
Опубликован:
Обновлен:
Графики линейного разворота представляют собой ряд вертикальных боксов (линий), направление и размер которых определяются исключительно динамикой цен. Этот вид графиков строится по ценам закрытия и не учитывает ни временную шкалу, ни объём.

Главным преимуществом является отсутствие произвольно определяемой величины разворота, поскольку о таковом сигнализирует само поведение рынка. Чувствительность графика трехлинейного прорыва можно регулировать путём изменения числа линий, которые рынок должен прорвать, чтобы оформить разворот.  

Three Line Break


Советы:

  • Общей рекомендацией является покупка после появления синего бокса после ряда красных, и продажа после появления красного бокса после ряда синих. Однако, как и во многих случаях, решение задачи "в лоб"   будет оптимальным. Поэтому, на мой взгляд, лучше использовать линейный прорыв как в сочетании с другими инструментами, так и находить свои собственные паттерны (на графиках TLB).
