三线突破 - MetaTrader 5脚本

Serhii Ivanenko
2186
(24)
代表了一系列的垂直箱 (线) 的方向和大小的线性反转的图表, 是由动态价格确定的。此类图表以收盘价绘制, 并不考虑时间帧或交易量。

其主要优点是没有一个自由定义的逆转值，它只有市场行为出示的信号。三条线性突破的图表灵敏度可以通过改变线的数量来调节, 以便市场打破设计的逆转。  

三线突破


推荐:

  • 一般的建议是在一串红方块之后出现一个蓝方块, 此时买, 在一串蓝方块之后出现一个红方块则卖。然而，由于在许多情况下，任务的蛮力解决方案将是最优的。因此，在我看来，最好将线性突破与其它工具组合使用，并找到它们自己的范式 (在 TLB 图表)。

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1298

