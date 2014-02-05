代表了一系列的垂直箱 (线) 的方向和大小的线性反转的图表, 是由动态价格确定的。此类图表以收盘价绘制, 并不考虑时间帧或交易量。



其主要优点是没有一个自由定义的逆转值，它只有市场行为出示的信号。三条线性突破的图表灵敏度可以通过改变线的数量来调节, 以便市场打破设计的逆转。



推荐: