Графики трехлинейного прорыва (Three Line Break)

Графики трехлинейного прорыва представляют собой ряд вертикальных прямоугольников, высота которых определяется величиной ценовых изменений. В этих графиках — как и в графиках Каги, пунктоцифровых графиках и графиках «ренко» — фактор времени не учитывается. Этот графический метод назван по числу линий, обычно используемому для регистрации прорыва.

В США графики трехлинейного прорыва стали известны благодаря Стивену Нисону после публикации его книги «За гранью свечей» (Beyond Candlesticks).

Ниже приводятся основные правила торговли на основе графика трехлинейного прорыва:

Покупайте, когда после трех соседних красных линий появляется синяя («синяя линия разворота»).

Продавайте, когда после трех соседних синих линий появляется красная («красная линия разворота»).

Воздерживайтесь от торговли при отсутствии устойчивой тенденции, то есть при чередовании синих и красных линий.

Преимущество графиков трехлинейного прорыва — отсутствие произвольно устанавливаемого критерия реверсировки. На разворот указывает сама динамика цен. Недостатком этих графиков можно считать появление сигналов разворота после того. как новая тенденция уже сформировалась. Но многие трейдеры готовы смириться с более поздним вхождением в рынок в обмен на возможность охватить основную часть крупной тенденции.

Чувствительность сигналов разворота можно варьировать, меняя число линий, используемое для регистрации прорыва. Так трейдеры, занимающиеся краткосрочными операциями, могут опираться на 2-хлинейный прорыв, это даст большее число сигналов разворота. Для инвесторов, интересующихся долгосрочной перспективой, более предпочтительными могут оказаться 4-хлинейные или даже 10-линейные прорывы как средство сокращения числа сигналов. В Японии наиболее распространен 3-хлинейный вариант.

С.Нисон рекомендует использовать графики трехлинейного прорыва сочетании с «японскими свечами». При этом с помощь первых предлагается выявлять направление господствующей тенденции, а затем с помощью свечных моделей определять конкретные моменты входа в рынок и выхода из него.

Параметры:

LB - число линий для прорыва