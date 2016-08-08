コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

Three Line Break - MetaTrader 5のためのインディケータ

Serhii Ivanenko | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
1052
評価:
(24)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
tlb.mq5 (5.3 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

Three Line Break


推奨：

  • 一般的な推奨事項は、一連の赤い箱の後に青い箱が出現した後に買い、一連の青い箱の後に赤い箱が出現した後に売ることです。しかし、多くの例のように、タスクのブルートフォースソリューションが最適となります。したがって、私の意見では、線形ブレイクスルーを他の製品と組み合わせて使用し、（TLBチャートで）自分のパターンを発見することをお勧めします。

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1298

Exp_ColorMETRO Exp_ColorMETRO

ColorMETRO指標を使った取引システム。

Exp_ColorNonLagDotMACD Exp_ColorNonLagDotMACD

ColorNonLagDotMACDヒストグラムのシグナルに基づいて描画されたExp_ColorNonLagDotMACDエキスパートアドバイザー。

蓮子 蓮子

別々のサブウィンドウでの蓮子 (renko) チャート。指標が装着されているチャートの時間枠に関係なく、蓮子はМ1時間枠の終値に描かれています。

カギ足 カギ足

別のサブウィンドウで描画されたカギ足チャート