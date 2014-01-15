Autor real:

Svinozavr

Indicador de Bandas de Bollinger con filtrado de frente y amortiguación. La idea para realizar este filtrado se presenta aquí, por su autor, de la forma más completa. El indicador final (representado en la figura por las líneas rojas) es asimétrico en el caso de mercados ascendentes y descendentes! La propia idea en la que se basa este indicador presupone su utilización en mercados específicamente asimétricos. Por ejemplo, en el mercado de acciones.

El indicador se implementó inicialmente en MQL4 y se publicó en Code Base el 23.10.2009.

Fig.1 Indicador BandsFBA