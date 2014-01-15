Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
BandsFBA - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1159
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor real:
Svinozavr
Indicador de Bandas de Bollinger con filtrado de frente y amortiguación. La idea para realizar este filtrado se presenta aquí, por su autor, de la forma más completa. El indicador final (representado en la figura por las líneas rojas) es asimétrico en el caso de mercados ascendentes y descendentes! La propia idea en la que se basa este indicador presupone su utilización en mercados específicamente asimétricos. Por ejemplo, en el mercado de acciones.
El indicador se implementó inicialmente en MQL4 y se publicó en Code Base el 23.10.2009.
Fig.1 Indicador BandsFBA
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1226
Gráfico de (tres) rupturas lineales, en una ventana separada.Kagi
Gráfico de Kagi dibujado en una subventana separada.
El Asesor Experto Exp_ColorNonLagDotMACD dibuja en base a las señales tomadas a partir del histograma ColorNonLagDotMACDExp_MACD_Xtr
Sistema de trading basado en el indicador MACD_Xtr.