真实作者:
Zhaslan
一款基于 BullsBears 指标算法的信号量指标。
指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 库类 (复制到 <客户端数据文件夹>\MQL5\Include)。类库的使用描述可参阅文章 "不使用额外的缓冲区，为中间计算进行系列价格的平均化"。
图例.1. BullsBearsSign 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/12972
