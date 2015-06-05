代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

BullsBearsSign - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1302
等级:
(17)
已发布:
已更新:
bullsbearssign.mq5 (9.54 KB) 预览
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

真实作者:

Zhaslan

一款基于 BullsBears 指标算法的信号量指标。

指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 库类 (复制到 <客户端数据文件夹>\MQL5\Include)。类库的使用描述可参阅文章 "不使用额外的缓冲区，为中间计算进行系列价格的平均化"

图例.1. BullsBearsSign 指标

图例.1. BullsBearsSign 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/12972

BinaryWave_StDev BinaryWave_StDev

此 BinaryWave 指标拥有附加的基于标准方差算法的彩色点趋势强度指示。

BullsBears_HTF BullsBears_HTF

此 BullsBears 指标在输入参数中有时间帧选项。

Donchian Fibo Donchian Fibo

改编的 Donchian 通道指标，带有菲波纳奇级别。

CandleTrend_x10 CandleTrend_x10

此 CandleTrend_x10 指标显示来自十个不同时间帧的价格走势。